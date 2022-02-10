Владимирское ГУ МЧС предупреждает об опасности падения сосулек

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на территории региона в ближайшие дни ожидается «плюсовая» температуры, так что интенсивность таяния снега повысится.

К счастью, пока на территории региона еще не было ни одного серьезного инцидента, связанного с падением сосулек и снега с крыш, однако по стране произошло уже 12 таких ЧП, причем 10 раз рушились крыши жилых домов, а в двух случаях — социальных учреждений.

Наиболее показательным стало ЧП, случившееся в поселке Ашутино Пушкинского городского округа Московской области, где рухнула кровля актового зала местной школы на площади 700 квадратных метров. А 7 февраля рухнула крыша многоквартирной двухэтажки в Орловской области на площади 180 квадратных метров.

В связи с этим в региональном главке МЧС настоятельно рекомендуют владельцам зданий и управляющим компаниям почистить кровли от снега и сосулек, а жителям Владимирской области и гостям региона не оставлять машины под крышами, а пешеходам проявлять осторожность, и ни в коем случае не ходить в зонах, отгороженных оградительными лентами и знаками.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам «101», «01» или «112».