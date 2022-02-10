Во Владимирской области за сутки госпитализировали 169 человек

10 февраля во Владимирской области лабораторно подтверждено 1219 новых случаев заболевания Covid-19. Всего во Владимирской области зарегистрировано 104112 случаев заболевания.

В больницах региона действует 2019 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 80,6 процента из них занято (1628), свободна 391 койка. Госпитализировали за сутки 169 человек.

85101 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 432 человека. За период наблюдения в области отмечено 3145 летальных случаев (+6 за сутки).

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Добровольцы региона активизировали акцию социальной взаимопомощи «Мы вместе». Номер «горячей линии», по которой можно обратиться к волонтёрам: 8 (800) 200-34-11.

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошло 628583 жителя региона, второй – 603560.