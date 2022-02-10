За сутки с улиц Владимира вывезли больше 7 тысяч кубометров снега

В ночь с 9 на 10 февраля к работам было привлечено 37 единицы техники муниципального «Центра управления городскими дорогами». Работы проводились на улицах Юбилейной, Нижняя Дуброва, Мира, Северной, 1-й Пионерской, Песчаной, Большой Нижегородской, Добросельской, Восточной, Ильича, Помпецком и Стрелецком переулках, Северном проезде, Рокадной дороге.

10 февраля снег с улиц Владимира продолжают убирать 51 единица техники и 57 рабочих ручной снегоуборки. Работы идут на улицах Левино поле, Элеваторной, 3-й кольцевой, Юбилейной, Георгиевской, Гагарина, Большой Московской, Большой Нижегородской, Дворянской, Летнеперевозинской, Козлов вал, Студеная гора, Разина, Дзержинского, Студенческой, Токарева, Березина, Краснознаменной, Строителей, Карла Маркса, Вокзальной, Красноармейской, Диктора Левитана, Казарменной, Белякова, МОПРа, Университетской, Пичугина, Рабочем и Коммунальном спусках Октябрьском проспекте, Судогодском шоссе, Помпецком и Стрелецком переулках и др.

За прошедшие сутки из города вывезено более 7000 кубометров снега (свыше 350 рейсов большегрузных самосвалов).

Специалисты «ЦУГД» продолжают также работы по ремонту дорожных повреждений литой асфальтобетонной смесью. Сегодня эти работы организованы на ул. Казарменной, Полины Осипенко, Рокадной дороге, в Мостострое. Израсходовано 4 тонны литой асфальтобетонной смеси.