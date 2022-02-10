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Общество10 февраля 2022 10:19

Во Владимире директора тепловой компании обвиняют в выписывании премий себе, своим замам и главбуху

Ущерб предприятию составил более 1,7 миллиона рублей
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Владимирская полиция по материалам регионального Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции возбудила уголовное дело в отношении 44-летнего директора тепловой компании. Мужчину обвиняют в "присвоении, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

По версии следствия, в период с февраля по август 2020 года генеральный директор организации по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии распорядился издать и подписал приказы о своем ежемесячном и ежеквартальном премировании, а также премировании своих заместителей и главного бухгалтера. Организации был причинен ущерб на сумму более 1 700 000 рублей.

В настоящее время следователи продолжают собирать доказательства по делу.