Во Владимире директора тепловой компании обвиняют в выписывании премий себе, своим замам и главбуху

Владимирская полиция по материалам регионального Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции возбудила уголовное дело в отношении 44-летнего директора тепловой компании. Мужчину обвиняют в "присвоении, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

По версии следствия, в период с февраля по август 2020 года генеральный директор организации по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии распорядился издать и подписал приказы о своем ежемесячном и ежеквартальном премировании, а также премировании своих заместителей и главного бухгалтера. Организации был причинен ущерб на сумму более 1 700 000 рублей.

В настоящее время следователи продолжают собирать доказательства по делу.