В Гусь-Хрустальном районе хозяин деревенского дома погиб во время пожара

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 17.30 на пульт диспетчеров Центрального пункта пожарной связи поступила информация о горящем доме в деревне Залесье Гусь-Хрустального района.

На место ЧП выехали 11 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. По прибытии на место выяснилось, что дом горит по всей площади. В итоге пожар удалось локализовать и потушить на площади 60 квадратных метров. К сожалению, в сгоревшем доме было обнаружено тело хозяина — мужчины 1959 года рождения.

В качестве предварительной версии случившегося дознаватели МЧС рассматривают неосторожность при курении.