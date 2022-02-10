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Общество10 февраля 2022 9:40

В локомотивное депо станции Муром поступят 19 новых тепловозов

Это будут машины нового поколения производства Брянского машиностроительного завода
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», в 2022 году в локомотивное депо станции Муром поступят 19 маневрновых тепловозов серии ТЭМ 18ДМ. Их будут использовать для местных маневровых работ на станциях Муромского территориального управления, включая Добрятино, Бутылицы, Навашино и прочие.

Примечательно, что ТЭМ18ДМ оснащены системами бортового энергосбережения, микропроцессорным управлением и диагностикой, и даже системой микроклимата в кабине машиниста, которая тоже теперь увеличена. Эти тепловозы придут на смену привычным ЧМЭ3, повсеместно используемым на линиях, и позволят машинистам не только работать в более комфортных условиях, но и существенно экономить топливо.