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Происшествия10 февраля 2022 9:13

Владимирский линейный отдел раскрыл кражу телефона в пассажирском поезде

Происшествие случилось на днях в поезде «Санкт-Петербург — Ижевск»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Владимирский ЛО МВД России на транспорте, в дежурную часть транспортной полиции обратился пассажир поезда, который рассказал, что у него пропал мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска приступили к работе и вскоре вычислили подозреваемого, которым оказался 21-летний парень, ехавший тем же поездом.

По версии следствия, ночью парень заметил на столике плацкарта дорогой смартфон и, воспользовавшись тем, что никто его не видел, забрал аппарат себе. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

В настоящее время телефон обнаружили, изъяли и вернули законному владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.