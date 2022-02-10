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Происшествия10 февраля 2022 9:06

В Александрове местная жительница в гостях украла телефон хозяина дома

Мужчина обнаружил исчезновение гаджета после ухода друзей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в середине января житель александровского района обратился в полицию по поводу исчезновения его сотового телефона.

По словам мужчины, накануне пропажи у него в гостях были знакомые. Полицейские установили круг гостей, среди которых оказалась ранее судимая 35-летняя женщина. В итоге она созналась в краже.

По версии следствия и по ее собственным словам, дама случайно услышала звук телефона, находившегося на диване под одеялом. Тогда она забрала аппарат и пользовалась им сама, говоря всем, что получила его в подарок.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование уголовного дела продолжается. На время следствия женщину отпустили под подписку о невыезде.