Во Владимире пройдет телемост с олимпийской деревней

10 февраля сборная команда Информационного центра атомной энергии трёх городов – Владимира, Воронежа и Нижнего Новгорода – при помощи телемоста между городами преодолеет расстояние почти в 8500 км, чтобы соединить зрителей своих городов, которые болеют за олимпийских спортсменов и интересуются наукой, с Пекином, и вместе совершить путешествие в мир спорта.

«ИЦАЭ OPEN» в спортивном стиле откроется интеллектуальной квиз-разминкой. Вопросы, объединяющие спорт и науку, создадут энергию азарта и соревнования.

После этого болельщиков на площадках в ИЦАЭ ждет сюрприз – прямое включение из Пекина. Из самого центра мировых спортивных событий на связь со зрителями выйдет один из российских спортсменов, который расскажет о своих впечатлениях об Олимпиаде и передаст атмосферу спортивного праздника.

Сергей Аракелян, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой физики и прикладной математики ВлГУ, объяснит, как использовать физические законы для достижения лучших результатов в разных видах спорта.

Гости ИЦАЭ смогут потренироваться держать равновесие на балансбордах, поделятся своими достижениями по количеству проделанных шагов в день мероприятия и запустят волну поддержки российских спортсменов, которая объединит Владимир, Воронеж и Нижний Новгород.

ИЦАЭ Владимира находится по адресу: Октябрьский проспект д.3 (вторая дверь за шлагбаумом, домофон 10 ). Начало телемоста в 18:30.