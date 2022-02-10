Житель Вязников получил три года за ДТП с тремя погибшими

Жителя Вязниковского района признали виновным в смертельном ДТП.

Суд установил, что 15 апреля 2021 года утром водитель ехал по 279-280 км федеральной автодороги М-7 «Волга» в Вязниковском районе со стороны Москвы в сторону Нижнего Новгорода по правой полосе движения.

Как сообщает областная прокуратура, с превышением скорости, он приблизился к перекрестку, где в это время стояли другие машины, ожидая разрешающего сигнала светофора. На перекрестке он наехал на «Ладу Весту», где находились водитель и двое пассажиров. От удара по инерции произошло столкновение еще нескольких машин.

Водитель машины «Лада Веста» и его пассажиры от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года.