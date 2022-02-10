Во Владимире пройдет первое прослушивание для старшеклассников, желающих стать студентами ГИТИСа

В рамках заключенного в конце 2021 года соглашения о сотрудничестве между администрацией Владимирской области и Российским институтом театрального искусства - ГИТИС 18 февраля во Владимире состоятся мастер-класс и прослушивание на актерский факультет вуза. Они пройдут во Владимирском областном колледже культуры и искусства.

С 11 до 13 часов - мастер-класс декана актерского факультета ГИТИСа Тараса Белоусова (для школьников 8-11 классов). Для участия необходимо предварительно записаться по ссылке. Тема встречи: Как поступить в ГИТИС? Какие произведения готовить (стихи, песни). Подводные камни поступления. Тонкости подачи документов.

С 13 до 19 часов - отборочное прослушивание на актерский факультет ГИТИСа (для учеников только 11 классов). Для участия необходимо предварительно записаться по ссылке. К творческому прослушиванию необходимо подготовить стихотворение, басню и отрывок из прозы. Быть в удобной одежде.

При успешном прохождении регионального прослушивания абитуриенты будут приглашены на второй и третий туры творческих испытаний в Москву.

Место проведения прослушивания - театральная аудитория областного колледжа культуры и искусства. С собой иметь маску и сменную обувь.