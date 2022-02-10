Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 февраля 2022 7:01

Под Муромом 68-летний водитель «Лады» погиб в столкновении с большегрузом

Авария случилась утром 9 февраля на объездной дороге Мурома
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 07.30 на 3 километре Обхода города Мурома водитель «Лады» пятнадцатой модели — житель Мурома 1954 года рождения, по предварительной информации, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу.

В этот момент навстречу легковушке ехал большегруз под управлением жителя Нижегородской области 1960 года рождения.

- В результате столкновения водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщил заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД России по Владимирской области Олег Лапшин.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по данному факту проверку и устанавливают обстоятельства ДТП.