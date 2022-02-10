Житель Коврова после ссоры в кафе поджег автомобиль обидчика

Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Коврова. Мужчина обвиняется в "умышленном уничтожении чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога".

Как сообщает областное УМВД, в одном из местных кафе между мужчиной и другим посетителем произошел конфликт. Желая отомстить обидчику, обвиняемый молотком разбил стекло находившегося на улице автомобиля, который, по его предположению, принадлежал оппоненту. После этого он распылил в систему отопления лак для обуви, поджег машину и скрылся с места.

Позже выяснилось, что на самом деле машина принадлежала его сожительнице, сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на домах, опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате личность мужчина и его местонахождение были установлены. В содеянном мужчина сознался.

Уголовное дело направлено в суд.