В Коврове ликвидирован пожар в подъезде многоквартирного дома

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре в многоквартирном доме по улице Лопатина, 57, поступила диспетчерам пожарной охраны в 00.58. К месту ЧП выехали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах.

К моменту прибытия расчетов в подъезде наблюдался дым. К счастью, ничего страшного не произошло — эвакуация и спасение людей не потребовалось, а само возгорание было ликвидировано на площади 1 квадратный метр, сгорели вещи, лежавшие в подъезде. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.