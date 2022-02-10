Во Владимирской области 10 февраля коронавирус диагностирован у 1219 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 10 февраля лабораторно подтверждено 1219 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

427 заболевших в Ковровском районе, 219 - во Владимире, 130 - в Киржачском, 121 - в Юрьев-Польском, 104 - в Кольчугинском, 81 - в Петушинском, 74 - в Александровском, 30 - в Собинском, 10 - в Судогодском, 9 - в Муромском, 8 - в Суздальском, 4 - в Камешковском и 2 - в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 104 112 случаев заболевания (27861 сл. в г. Владимире, 10825 сл. в Муромском, 10425 сл. в Ковровском, 4629 сл. в Петушинском, 5363 сл. в Кольчугинском, 5724 сл. в Александровском, 4593 сл. в Юрьев-Польском, 10517 сл. в Гусь-Хрустальном, 1269 сл. в Судогодском, 2814 сл. в Собинском, 945 сл. в г. Радужный, 3582 сл. в Киржачском, 2079 сл. в Камешковском, 2006 сл. в Гороховецком, 2165 сл. в Меленковском, 4061 сл. в Вязниковском, 3681 сл. в Суздальском, 1573 сл. в Селивановском).