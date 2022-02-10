Около тысячи владимирцев приобрели квартиры с помощью эскроу-счетов

Регулярные истории про обманутых дольщиков заставляют владимирцев искать варианты покупки квартиры в новостройках более безопасными способами. Одним из таких способов стали эскроу-счета. Они подразумевают, что застройщик получает деньги покупателей только после ввода жилья в эксплуатацию. Если тот станет банкротом и не завершит объект, то деньги с эскроу-счета вернутся покупателю.

К началу 2022 года во Владимирской области открыто 3078 счетов эскроу, на которых размещено свыше 7,6 млрд рублей. За год количество таких счетов увеличилось в 2,6 раза, а сумма на счетах – почти в 3,5 раза. Владимирцы купили уже 950 квартир таким образом. С раскрытых счетов эскроу застройщики получили от покупателей более 2 млрд рублей.

«До получения денег дольщиков застройщик может воспользоваться для возведения недвижимости собственным бюджетом или заемными средствами одного из уполномоченных банков. К началу 2022 года между строительными организациями и банками заключено 48 кредитных договоров на сумму 8,9 млрд рублей», — сообщила управляющий Владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.