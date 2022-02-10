В Меленковском районе в сгоревшем жилом доме погиб один человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 19.46 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о горящем доме в селе Ляхи на улице Октябрьской. К месту возгорания были направлены 16 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах.

Пожарным удалось не дать огню распространиться на соседние дома и постройки и ликвидировать пожар на площади 80 квадратных метров.

К сожалению, не обошлось без жертв: при разборе конструкций было обнаружено тело мужчины, предположительно 1951 года рождения.

В настоящее время дознавтели МЧС устанавливают причину возгорания.