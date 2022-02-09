С 1 марта во Владимире единый проездной может подорожать до 2100 рублей

В группе «PRO Транспорт» Владимир News в социальной сети ВКонтакте сообщают, что с 1 марта во Владимире подорожает единый проездной билет, который сейчас стоит полторы тысячи рублей.

Утверждается, что владимирские перевозчики "приняли совместное решение о поднятии стоимости единого прооездного билета" с 1 марта 2022 года до 2100 рублей. "Перевозчики сообщили, что регулированием цен на единый проездной занимаются сами транспортные компании, а не департамент цен и тарифов Владимирской области", указано в сообщении.

Кстати, люди, умеющие считать, уже оценили, что таким образом проездной подорожает на 40 процентов, при том, что тарифы на проезд в автобусе и троллейбусе подняли лишь на 8 и 4 процента соответственно. Это позволило сделать вывод, что большинству населения в областном центре такой проездной не нужен вовсе, так как он просто не выгоден.