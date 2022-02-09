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Общество9 февраля 2022 14:49

Во Владимирской области разыскивается должник по уплате алиментов

В настоящее время его местонахождение остается неизвестным
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото предоставлено УФССП России по Владимирской области

Фото предоставлено УФССП России по Владимирской области

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, судебные приставы Октябрьского района Владимира завели розыскное дело на Сафаряна Роберта Романовича 2 сентября 1987 года рождения, уроженца Баку.

Его разыскивают в связи с уклонением от уплаты алиментов на содержание детей, причем где он может находиться — неизвестно. В случае наличия какой-либо информации о данном гражданине, УФССП России по Владимирской области просит сообщить по телефонам отделения судебных приставов Октябрьского района города Владимира: 8 (4922) 40-17-69 (начальник отдела), 8 (4922) 40-17-73, 89048577171 (судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск).