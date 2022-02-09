Во Владимире на будущем Рпенском проезде забито 1400 свай

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, в настоящее время в основании дороги установлено более 1400 свай, что составляет чуть более половины от необходимого количества.

В то же время, в настоящее время переносятся инженерные пути, устанавливаются сваи для укрепления основания проезжей части — сперва строители бурят грунт на глубину от 11 до 20,5 метров, после чего погружают туда металлический каркас и заполняют бетоном.

В зоне линий электропередач продолжается укрепление грунта и переустройство канализации, водопровода и организация ливневой канализации. Также по-прежнему продолжается строительство моста через Рпень, в том числе здесь предстоит забить сваи длиной до 22 метров. При этом сложность составляет то, что бурить приходится в русле реки, для чего приходится применять специальные технологии, дабы не произошло обрушение грунта. Впоследствии сваи объединят в шесть монолитных блоков поперек моста.

Также на первом участке Рпенского проезда приступили к устройству земляного полотна от улицы Мира возле здания Пенсионного фонда — здесь начали укладку первых слоев дорожной одежды.

Если все пойдет по плану, Рпенский проезд будет построен в 2023 году.