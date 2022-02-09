Владимирские храмы не принуждают прихожан к коронавирусным ограничениям

Как рассказал глава Владимирской епархии митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, в вопросах коронавирусных ограничений церковь придерживается решения Священного Синода, предписывающего поведение в условиях коронавирусных ограничений, а также постановлений Роспотребнадзора.

- Но мы не можем заставлять людей насильно, чтобы они надевали маски, поэтому вы можете увидеть в храмах людей, которые их не носят. Но они сами рискуют своим здоровьем. Мы стараемся меры защиты принимать, в храмах всегда есть, чем обработать руки, и маски также выдаем, когда идут волны, но естественно, на сто процентов выполнить эти требования не можем, - сообщил владыка Тихон.

Что касается таких обрядов, как причастие, когда прихожане используют, например, одну и ту же ложку, то и здесь по желанию человека священники обязательно предоставят ему одноразовую посуду, однако чтобы люди не подумали, что их ограничивают в доступе к святыне, решено изначально придерживаться старых правил.

- Каждый хозяин своего здоровья, но до крайности тоже доводить нельзя. Количество прихожан снизилось, те, кто боятся, сидят дома. Но я считаю, что святыня помогает человеку, а не заражает его. Потому что если мы веру потеряем, что тогда вообще делать в церкви? - заключил митрополит Тихон.