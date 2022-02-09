Жилищная инспекция составила 119 актов о нарушениях управляющих компаний

В жилищную инспекцию региона поступает большое число жалоб на работу управляющих компаний. Большинство из них - на плохую уборку дворов и висящие сосульки.

Жилищная инспекция вместе с прокуратурой провели рейд, в ходе которого было составлено 119 актов об административных правонарушениях. Все они закончатся немаленькими штрафами для УК.

- Если с уборкой дворов удалось более менее справиться, то проблема сосулек глобальная. Из-за перепадов температур они образуются постоянно, и их просто не успевают сбивать. Кроме того, у управляющих компаний нет вышек, приходится нанимать, а их в городе тоже не так много, образуется очередь. Кроме того, непонятно что делать с наледью, которая образуется на козырьках балконов. Ее должны удалять собственники, но как им это сделать без специального оборудования? Управляющие компании отказываются проводить эту работу, потому что это не входит в их полномочия. Получается замкнутый круг, - говорит Елена Андреева, главный жилищный инспектор области.

Штрафы на юридическое лицо УК составляют от 250 до 300 тысяч рублей, на должностное - 50-100 тысяч. На ТСЖ штрафы меньше, на юридических лиц - 10 тысяч, на должностных - 1 тысяча рублей.

Все жалобы в жилищную инспекцию необходимо подавать письменно, через портал Госуслуг.