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Происшествия9 февраля 2022 12:00

В Судогде бывший бухгалтер кинотеатра "Родина" присвоила 500 тысяч рублей

Она получила три года условно
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Областное УФСБ выявило и пресекло противоправную деятельность бывшего главного бухгалтера МУК «КДЦ «Родина» в Судогде. Она присвоила деньги.

С сентября 2017 по июль 2018 года женщина, используя свое служебное положение, изготовила и внесла в официальные документы заведомо ложные сведения о трудоустройстве в кинотеатр лиц, которые на самом деле там не работали. Злоумышленница получила из кассы учреждения более 500 тысяч рублей, которыми она распорядилась в своих корыстных интересах.

В марте 2020 года на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СУ СК России по Владимирской области в отношении указанного лица было возбуждено уголовное дело.

В феврале 2022 года суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.