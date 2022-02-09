Уроженец Мурома выступит на Олимпиаде 11 февраля

Уроженец Мурома, лыжник Иван Якимушкин выступит на олимпийских играх в Пекине уже 11 февраля.

Как сообщила президент российской федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, спортсмена включили в состав сборной России, которая выйдет на старт 15-километровой гонки с раздельным стартом.

Иван Якимушкин будет бежать вместе с Александром Большуновым, Алексеем Червоткиным и Ильей Семиковым. Ранее он пропустил скиатлон. Золото завоевал Александр Большунов.

К слову, тренер Алексея Прокуророва Владимир Малашенков считает, что у спортсмена будет шанс войти в тройку лидеров. Напомним, что Иван Якимушкин выступает за Тюменскую область.