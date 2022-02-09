Александровская прокуратура добивается расселения людей из аварийного дома

100-квартирный 4-этажный дом 6 по ул. Чулкова в Карабаново Александровского района, 1850 года постройки, в середине 2016 года признан аварийным и подлежащим реконструкции, со сроком расселения до 1 января 2021 года, а впоследствии - подлежащим сносу.

В марте постановлением администрации срок расселения граждан необоснованно был перенесен на 31 декабря 2023 года. На данный правовой акт городским прокурором принесен протест. По результатам его рассмотрения указанное постановление отменено.

Фактически осенью 2021 года в здании проживало 14 семей. Городским прокурором направлено исковое заявление в суд о возложении обязанности на муниципалитет принять меры по переселению этих граждан.

В ходе рассмотрения дела в суде у 10 семей этого дома администрацией жилые помещения выкуплены, в отношении 2 семей исковые требования судом удовлетворены. По требованиям жителей еще двух комнат судебное рассмотрение продолжается.