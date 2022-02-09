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Общество9 февраля 2022 10:42

В прошлом году во Владимирской области изъяли 415 поддельных купюр

Общая сумма фальшивых денег превысила 1 600 000 рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В 2021 году в регионе сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области изъяли из оборота 415 поддельных денежных купюр. Общая сумма фальшивых денег превысила 1 600 000 рублей. Следователи завершили расследование 18 уголовных дел.

В январе сотрудниками органов внутренних дел региона зарегистрировано 17 фактов сбыта поддельных банкнот.

Управление МВД России по Владимирской области напоминает: если у вас оказалась фальшивая купюра, не пытайтесь ее сбыть. Так вы автоматически становитесь соучастником преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.