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Общество9 февраля 2022 10:31

Во Владимире снежная глыба повредила несколько припаркованных машин

Это произошло на улице Усти-на-Лабе
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В группе "Подслушано во Владимире" опубликовали фото и видео, на котором видно, что с крыши дома № 2 по улице Усти-на-Лабе упала снежная глыба. Масса упала прямо на припаркованные автомобили.

Пользователи разделились на два лагеря: одни винят владельцев машин, которые слишком близко поставили транспорт, другие говорят, что нужно обращаться в суд, но дело может затянуться.

К слову, за несвоевременную расчистку крыш, также как и за плохую уборку снега, управляющие компании штрафует городская административная комиссия. Только за одну неделю в январе было составлено более 100 протоколов.