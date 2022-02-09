Во Владимире снежная глыба повредила несколько припаркованных машин

В группе "Подслушано во Владимире" опубликовали фото и видео, на котором видно, что с крыши дома № 2 по улице Усти-на-Лабе упала снежная глыба. Масса упала прямо на припаркованные автомобили.

Пользователи разделились на два лагеря: одни винят владельцев машин, которые слишком близко поставили транспорт, другие говорят, что нужно обращаться в суд, но дело может затянуться.

К слову, за несвоевременную расчистку крыш, также как и за плохую уборку снега, управляющие компании штрафует городская административная комиссия. Только за одну неделю в январе было составлено более 100 протоколов.