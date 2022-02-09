В Гусь-Хрустальном парень украл у дяди 87 тысяч рублей

В дежурную часть отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился местный житель, сообщивший о пропаже денег с его банковского счета. Полицейские установили причастность 22-летнего родственника потерпевшего.

Как сообщает областное УМВД, молодой человек пояснил, что некоторое время назад гостил у своей матери и нашел мобильный телефон с доступом к счету через приложение. В течение нескольких месяцев он переводил деньги для оплаты своих покупок, потратив в общей сложности 87 тысяч рублей. Впоследствии выяснилось, что сим-карта, находящаяся в телефоне и имеющая привязку к банковскому счету, принадлежит его дяде.

Возбуждено уголовное дело.