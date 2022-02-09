Во Владимирской области осталось 349 свободных ковидных коек

9 февраля во Владимирской области лабораторно подтверждено 1653 новых случая заболевания Covid-19. Всего во Владимирской области зарегистрировано 102893 случая заболевания.

В больницах региона действует 1956 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 82,2 процента из них занято (1607), свободны 349 коек. За сутки госпитализировано 149 человек.

84669 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 351 человек. За период наблюдения в области отмечено 3139 летальных случаев (+7 за сутки).

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Добровольцы региона активизировали акцию социальной взаимопомощи «Мы вместе». Номер «горячей линии», по которой можно обратиться к волонтёрам: 8 (800) 200-34-11.

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошло 627815 жителей региона, второй – 602455.