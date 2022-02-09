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Звезды9 февраля 2022 9:47

Во Владимирском театре кукол покажут премьеру

Спектакль поставлен по рассказу Кира Булычева
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото Владимирского театра кукол

фото Владимирского театра кукол

10 февраля Владимирский областной театр кукол представит спектакль «Звонок в прошлое» по рассказу Кира Булычева «Можно попросить Нину».

Удивительная фантастическая история. Какую роль играют случайности в нашей жизни? Почему иногда пересекаются пути, которые никогда не должны были пересечься? Вадим, как обычно, позвонил своей знакомой. И сам не понял, как стал говорить с маленькой девочкой из прошлого – военного прошлого. Взаимосвязь времён, важность определённых событий в жизни, вера в чудо.

Режиссёры: Алексей Ложкин и и Марина Вахтанина. Художник - постановщик: Ирина Липатова. Композитор: Алексей Сидорцев.