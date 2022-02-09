Во Владимирской области за сутки расчистили от старых деревьев сразу пять гектаров просек

Во Владимирской области продолжают активно расчищать воздушные электрические сети в районе лесных просек. За минувшие сутки, по состоянию на 9.00 9 февраля, в регионе расчищено около 4,933 гектара просек. Ударней всего поработали в Селивановском районе, на который пришлось 3,7 гектара. А вот как в остальных районах: в Гороховецком районе – 0,2 га, в Гусь-Хрустальном районе – 0,5 га, в Камешковском районе – 0,013 га, в Меленковском районе – 0,32 га, в Муромском районе – 0,1 га, в Юрьев-Польском районе – 0,1 га.

На утро 9 февраля населенных пунктов без электричества не было выявлено. Все мероприятия контролируются руководством «Владимирэнерго» и оперативным штабом в круглосуточном режиме, сообщают в департаменте ЖКХ.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети – 8(800)220-0-220.