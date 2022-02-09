Во Владимирской области на одну медицинскую вакансию приходится меньше одного резюме

Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию на рынке труда в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика»: она по-прежнему остается одной из самых дефицитных – по данным за 2021 год, в среднем на одну вакансию здесь приходится лишь 1,4 активных резюме.

Комфортная и для работодателей, и для соискателей ситуация на рынке труда – когда на одну вакансию приходится в среднем 5-6 резюме. Подобный уровень конкуренции за рабочие места в медицине сегодня не зафиксирован ни в одном из регионов страны. Наиболее оптимальная ситуация складывается для работодателей из Москвы: здесь на одну медицинскую вакансию претендуют в среднем 3,3 соискателя. В Санкт-Петербурге – 2,6, в Ставропольском крае – 2,4, в Республике Башкортостан – 2,1, в Астраханской области – 2.

В остальных регионах России на одну вакансию в «Медицине, фармацевтике» не приходится даже двух резюме, а в 37 регионах конкуренция и вовсе ниже одного претендента на место. Среди них – и Владимирская область, где на одну медицинскую вакансию приходится 0,7 резюме. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Курганской области (0,3 резюме на вакансию), Камчатском крае (0,3), Магаданской области (0,3), Псковской области (0,4) и Архангельской области (0,5).