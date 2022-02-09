В Петушинском районе двое мужчин раслатились в магазине фальшивыми деньгами

Направлено в суд уголовное дело в отношении двух жителей Ивановской области 32 и 36 лет. Они обвиняются в "хранении и сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации".

Как сообщает областная прокуратура, в ноябре 2021 года в деревне Липна Петушинского района мужчина обнаружил прозрачный полиэтиленовый пакет, в котором находились две пятитысячные купюры. Осмотрев их, мужчина понял, что они поддельные.

Злоумышленник попытался зачислить их через банкомат на карту, однако он не принял их в качестве средства платежа. Окончательно убедившись в поддельности найденных банковских билетов, мужчина убрал их в портмоне и спустя какое-то время предложил своему знакомому совместно сбыть один из них.

В магазине обвиняемые по отдельности купили товары, расплатившись фальшивками и получив сдачу подлинными деньгами.

Вину мужчины признали.

Максимально возможное наказание - лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет.

Рассматривать уголовное дело по существу предстоит Петушинскому районному суду.