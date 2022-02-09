Во Владимире возобновили точечный ремонт дорог литым асфальтом

Пока позволяют погодные условия, муниципальный «Центр управления городскими дорогами» проводит работы по ремонту дорожных повреждений литой асфальтобетонной смесью.

Литой асфальт отличается повышенным содержанием битума и минерального порошка, что увеличивает его прочность к эксплуатационным нагрузкам, виброустойчивость и водонепроницаемость. При температуре укладки 200-220 градусов Цельсия смесь имеет литую консистенцию. Это исключает необходимость его уплотнения и позволяет применять при минусовых температурах и выпадении незначительных осадков.

Сегодня работы по ремонту дорожного покрытия идут на ул. Краснознаменной, Казарменной, Чапаева. Также ремонтируют дорожное покрытие на мосту через Клязьму и дороги на Мостострой. Израсходовано 3,5 тонны литой асфальтобетонной смеси.

Работы по точечному ремонту дорог литой асфальтобетонной смесью будет продолжаться по тех пор, пока позволяют погодные условия.

О местах повреждения дорожного покрытия жители областного центра могут сообщить в «ЦУГД» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).