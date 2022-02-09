Во Владимирской области обнаружились массовые нарушения при вывозе мусора

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки соблюдения законности при обращении с твердыми коммунальными отходами выяснилось, что в 10 муниципалитетах региона, включая города, вопреки санитарным требованиям контейнерные площадки не чистились от снега. В результате этого мусоровозы не могли проехать к контейнерам, чтобы забрать отходы.

В этой связи было внесено 35 представлений, а также возбуждено 23 дела об административных правонарушениях по факту не обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения.

Например, в Суздальском районе на территории Новоалександровского сельского поселения регоператор ООО «Биотехнологии» с 10 по 16 января не вывозил мусор из-за плохого содержания дорог. В итоге 2 февраля главе района было внесено представление.

А в Коврове 20 представлений были внесены управляющим компаниям, не выполнившим обустройство данных площадок твердым покрытием. Кроме того, возбуждено 29 дел об административных правонарушениях по факту нарушения правил благоустройства.

Сами регоператоры нередко вывозили мусор слишком редко, как то произошло в поселке Гусевский Гусь-Хрустального района, где ООО «Эко-Транс» вывозило отходы раз в неделю, хотя обязано делать это раз в три дня. Руководству общества внесено представление.

В настоящее время прокуратура продолжает проведение данных проверок, устранение нарушений находится на контроле у надзорного ведомства.