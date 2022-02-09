Во Владимирской области 9 февраля коронавирусом заболели 1653 человека

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 февраля 2022 года лабораторно подтверждено 1653 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как они распределились по районам региона: 414 сл. в г. Владимире, 341 сл. в Ковровском, 183 сл. в Кольчугинском, 181 сл. в Киржачском, 152 сл. в Петушинском, 98 сл. в Юрьев-Польском, 68 сл. в Александровском, 63 сл. в Вязниковском, 49 сл. в Суздальском, 43 сл. в Гусь-Хрустальном, 20 сл. в Муромском, 16 сл. в Гороховецком, 15 сл. в Собинском, 10 сл. в Камешковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 102 893 случая заболевания (27642 сл. в г. Владимире, 10816 сл. в Муромском, 9998 сл. в Ковровском, 4548 сл. в Петушинском, 5259 сл. в Кольчугинском, 5650 сл. в Александровском, 4472 сл. в Юрьев-Польском, 10517 сл. в Гусь-Хрустальном, 1259 сл. в Судогодском, 2784 сл. в Собинском, 943 сл. в г. Радужный, 3452 сл. в Киржачском, 2075 сл. в Камешковском, 2006 сл. в Гороховецком, 2165 сл. в Меленковском, 4061 сл. в Вязниковском, 3673 сл. в Суздальском, 1573 сл. в Селивановском).