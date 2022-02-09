Руководитель аппарата ЗС 33 региона займет должность первого вице-губернатора Владимирской области

Очередные кадровые перестановки должны произойти в ближайшее время в администрации Владимирской области. 11 февраля на должность первого -вице-губернатора 33 региона (с приставкой врио) должны назначить Дмитрия Лызлова, которые до этого времени возглавлял аппарат Законодательного собрания Владимирской области. Об этом нам сообщили наши источники в областной администрации.

Про Дмитрия Лызлова известно немного. Он родился в 1981 году во Владимире. Является выпускником юридического факультета ВГПУ и кандидатом юридических наук. В свое время он входил в региональное отделение "Ассоциации юристов России" и экзаменационную комиссию Владимирской области по приему квалификационного экзамена на должность судьи. В 2016-2019 годах Лызлов работал уже в администрации Владимирской области, был председателем комитета государственной и муниципальной службы.

Дмитрий Лызлов займет место ушедшего недавно Аркадия Боцан-Харченко.