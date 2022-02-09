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Происшествия9 февраля 2022 6:32

В Юрьев-Польском женщину обокрал житель Краснодарского края

Молодой человек обвиняется в дистанционном преступлении
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Юрьев-Польского района завершили расследование уголовного дела, которое было возбуждено по статье «Кража с банковского счета».

Фигурантом по делу проходит 26-летний житель Краснодарского края.

По версии следствия, молодой человек нашел в интернет-сети данные банковской карты юрьевпольчанки, при помощи которых совершил покупку в интернет магазине на 10 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию, когда обнаружила списание денег за вещь, которую никогда не покупала.

Сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить и задержать подозреваемого. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.