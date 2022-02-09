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Происшествия9 февраля 2022 4:52

В Петушинском районе на трассе М-7 сгорел легковой автомобиль

Происшествие случилось в третьем часу дня 8 февраля возле деревни Пекша
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о горящей легковушке на 137 километре трассы М-7 поступила на пульт диспетчеров пожарной охраны в 14.33. На место выехали семь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах.

К моменту их прибытия легковая машина горела по всей площади. Пожарные потушили автомобиль, общая выгоревшая площадь составила 5 квадратных метров. Никто из людей во время ЧП не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину, по которой загорелась машина.