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Общество8 февраля 2022 14:39

В образовательных учреждениях Владимира поэтапно снимается карантин

В ближайшее время все школы вернутся в нормальный режим работы
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация города Владимира, уже с 9 февраля карантин снимают в лицее №17 и в школе №19, а уже с 10 февраля он будет снят в школе №25. Таким образом, к очной форме обучения перейдут все ранее закрытые школы и гимназии областного центра.

Впрочем, пока еще дистанционное обучение сохраняется в отдельных классах, где количество заболевших равно 20 и более процентам.

Вместе с тем, ситуацию по заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией власти города продолжат отслеживать, чтобы в случае необходимости принять соответствующие меры.