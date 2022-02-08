В Суздальском районе двухквартирный дом пострадал во время пожара

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 11.00 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о горящем жилом доме на две квартиры в селе Кутуково, на улице Центральной, 13.

К месту ЧП были направлены 11 сотрудников Суздальского пожарно-спасательного гарнизона на четырех пожарных машинах. К моменту их прибытия крыша дома была объята пламенем.

Пожарным удалось не дать огню уничтожить всю постройку, и ликвидировать пожар. В итоге общая выгоревшая площадь составила 135 квадратных метров. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.