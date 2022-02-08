Во Владимире заключенный осужден за нападение на начальника ИВС

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 42-летний мужчина обвинялся в применении насилия, не опасного для здоровья, совершенном в отношении сотрудника места содержания под стражей при исполнении им служебных обязанностей.

Как установлено следствием и судом, в июне 2019 года для ознакомления с материалами уголовного дела мужчину доставили из местного следственного изолятора в изолятор временного содержания (ИВС) УМВД России по городу Владимиру.

Уже находясь в камере, арестант учинил погром: он повредил водопроводный шланг и затопил помещение, при этом начал портить вещи, находящиеся в камере, стучать по двери и нецензурно браниться.

В это время в камеру к нему вошел начальник ИВС в сопровождении одного из сотрудников. Тогда арестант набросился на начальника и ударил его ногой, попытавшись также нанести удар головой в лицо, но был обезврежен.

На суде мужчина свою вину не признал и выдвинул версию, якобы на самом деле он не виновен, а нападали на него сами сотрудники ИВС, однако государственному обвинителю удалось доказать обратное.

В результате, с учетом всех обстоятельств, суд приговорил ставропольца к 9 годам лишения свободы, которые ему предстоит отбывать в колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.