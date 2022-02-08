Во Владимире девушка-сирота не смогла получить муниципальную квартиру

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки было установлено, что в 2020 году девушку, оставшуюся без попечения родителей, включили в список лиц, которым должно быть предоставлено жилое помещение из муниципального фонда по договору социального найма.

Однако до настоящего времени свой угол ей так и не дали. В связи с этим прокурор города Владимира обратился в суд с иском, потребовав обеспечить сироту жильем. Суд рассмотрел и удовлетворил данный иск.

В настоящее время исполнение решения суда находится на контроле у городской прокуратуры.