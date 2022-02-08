Владимирская прокуратура открыла горячую линию по обеспечению льготными лекарствами

С 8 по 18 февраля в прокуратуре города Владимира (ул. Гоголя, д. 9, г. Владимир) организована «горячая линия» по вопросам обеспечения граждан, имеющих инвалидность, льготными лекарственными препаратами, в том числе взыскания денежных средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов, которые не были своевременно предоставлены бесплатно по рецепту врача.

О нарушениях в рассматриваемой сфере граждане смогут сообщить по телефонам: 32-24-02, 32-38-33, 8-905-617-87-42. Режим работы: с 9 до 13.00, с 14 до 18 часов (исключая выходные дни).