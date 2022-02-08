О дистанционном закрытии больничного владимирцы могут узнать по номеру "122"

Глава региона Александр Авдеев провёл оперативное совещание, на котором обсуждалась работа Единого номера 122.

Для обеспечения деятельности службы «122» департамент здравоохранения организовал 30 рабочих мест, из них 12 развёрнуты на базе Владимирского медицинского колледжа, а 18 − в Медицинском информационно-аналитическим центре.

В помощь операторам службы МИАЦ внедрён робот – голосовой помощник, который отрабатывает уже более 30 процентов звонков. Специализированная программа обучена анализировать вопрос и способна отвечать на звонки, касающиеся вызова скорой или врача на дом, записи к врачу, на вакцинацию или ПЦР-тестирование, получения сертификата вакцинированного или переболевшего коронавирусом. На этой неделе появится шаблон с рекомендациями для дистанционного открытия и закрытия больничного листа. Если ответа у робота нет – он переключает звонящего на оператора.

Число рабочих мест операторов на базе МИАЦ планируется увеличить до 28. При этом служба перешла на полноценный круглосуточный режим работы. Ночью линию обслуживают два оператора.

«Адаптируйте систему, внедряйте возможность информирования граждан о том, как можно закрыть больничный лист дистанционно, проводите разъяснительную работу. В скором времени начнётся волна обращений по закрытию больничных листов. Необходимо основной объём этой работы переключить на дистанционный формат, чтобы разгрузить поликлиники и больницы», − поручил департаменту здравоохранения врио Губернатора Александр Авдеев.