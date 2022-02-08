Больше 174 тысяч владимирцев сделали прививку от коронавируса

В больницах, расположенных во Владимире, продолжается вакцинация жителей областного центра против коронавируса.

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 8 февраля первым компонентом вакцины привиты 174148 жителей областного центра. Вторым компонентом привились 166992 владимирца. За время прививочной кампании поступило 229352 комплекта доз вакцины.

Для сформирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80 процентов взрослого населения города (230113 человек от общей численности взрослого населения города в 287641 человек). На 8 февраля во Владимире привито 75,5% от планового задания. Это выше среднеобластного показателя (71,6%). В числе лидеров город Владимир и по вакцинации жителей старшего (60+) возраста. В областном центре привито 69,4% этой категории граждан (среднеобластной показатель — 63,1%).