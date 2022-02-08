Во Владимирской области рабочее движение по М-12 могут открыть к концу года

Как сообщает ГК «Автодор», в настоящее время на втором этапе строительства скоростного автобана М-12 продолжаются работы на развязке с М-7 на 91 километре, а также на развязке с Р-132 «Золотое кольцо».

Если все пойдет по плану, то уже в четвертом квартале 2022 года здесь будет запущено рабочее движение по 17 из 37 километров второго этапа трассы. Таким образом, дорожная сеть региона будет частично разгружена. В частности, некоторая доля трафика уйдет с Южного обхода Владимира.

В настоящее время во Владимирской области продолжаются работы на первом, втором и третьем этапах трассы М-12 общей протяженностью в 219,4 километра. На 171 километре производится устройство земляного полотна, а на 59 из 75 искусственных сооружений уже сейчас ведутся работы. В строительстве на этих этапах задействовано более 3000 человек и 945 единиц различной техники.

Саму трассу М-12 планируется открыть в 2024 году.