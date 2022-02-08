Жителю Александрова дали реальный срок за вождение в пьяном виде

Александровский городской суд вынес приговор 45-летнему водителю. Он признан виновным в неоднократном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Как сообщает областная прокуратура, осенью 2021 года водитель, управляя автомобилем «АУДИ-80» в состоянии алкогольного опьянения в запрещённом месте, совершил обгон патрульного автомобиля ГИБДД.

После остановки сотрудниками полиции у него были выявлены явные признаки алкогольного опьянения. Не отрицая употребление алкоголя, от медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Суд, учтя, что ранее виновный уже отбывал наказание в местах лишения свободы назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права управлять транспортными средствами на 2,5 года.