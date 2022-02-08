В Муроме квартирного вора задержали на улице с чужим телевизором

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях в дежурную часть муромской полиции поступил звонок от сотрудника патрульно-постовой службы, который, находясь на выходном, задержал на улице подозрительного мужчину, который нес в руках телевизор.

Внятно ответить о происхождении техники он не мог, при этом явно нервничал. Прибывший на место наряд полиции доставил его в отдел для разбирательства, где выяснилось,что странный человек- 33-летний ранее судимый местный житель, а телевизор он взял в чужой квартире.

Позже сотрудники уголовного розыска задержали его 41-летнего подельника. По версии следствия и по признанию самих мужчин, один из них ранее делал в квартире ремонт и знал о вещах, находившихся в ней. Когда хозяйка отсутсвовала, мужчины влезли в окно квартиры на втором этаже при помощи лестницы, разбили стекло и вытащили телевизор, а также видеокамеру.

В общей сложности сумма ущерба составила 47 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Одного из задержанных заключили на время следствия под стражу, другого отпустили под подписку о невыезде.