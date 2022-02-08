Прокуратуру Владимирской области может возглавить Владислав Малкин

11 февраля Совет Федерации РФ рассмотрит вопрос о назначении Владислава Малкина прокурором Владимирской области, сообщает издание ОрелТаймс.

Государственный советник юстиции 3 класса Владислав Малкин возглавил прокуратуру Орловской области в июне 2020 года. За это время под его руководством расследовались резонансные коррупционные преступления среди городских и областных чиновников.

Напомним, что бывший прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин в декабре 2021 года возглавил прокуратуру Башкортостана.